Brandweer versoepelt coronamaatregelen bij interventies: “Maar we vragen wel dat bevolking afstandsregels blijft respecteren” Ronny De Coster

26 mei 2020

09u14 0 Vlaamse Ardennen De brandweer Vlaamse Ardennen versoepelt geleidelijk de coronamaatregelen die de manschappen moeten naleven bij interventies. Brandweervoertuigen rukken alvast opnieuw uit met volledige capaciteit. “Maar wordt er heel veel zorg besteed aan hygiëne en desinfectie van materiaal en voertuigen. En we vragen aan de bevolking om in de social distancing maatregelen te blijven respecteren.”, zegt brandweerzonechef Peter De Vijlder.

Ook tijdens de coronacrisis stelde de Brandweerzone Vlaamse Ardennen (Bvlar) volgens haar zonecommandant alles in het werk om de dienstverlening naar de burger toe te garanderen en tegelijkertijd alle beroeps-, en vrijwillige medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. “We hebben dat gedaan met aangepaste inzet- en decontaminatieprocedures voor het ziekenwagen- en brandweerpersoneel, het aanmaken van handgels, en door een duidelijke communicatie. Nu de eerste golf van deze sanitaire crisis lijkt bezworen te zijn, moeten we verschillende activiteiten opnieuw opstarten, weliswaar aangepast met diverse voorschriften. We hervatten stilletjes aan, al is het wel in aangepaste vorm”, zegt majoor Peter De Vijlder.

Burgers die een beroep moeten doen op de brandweer zijn vaak geëmotioneerd, waardoor ze soms vergeten om de afstandsregels te respecteren. Peter De Vijlder, commandant Brandweerzone Vlaamse Ardennen (Bvlar)

De brandweer vraagt aan de bevolking om in de gegeven omstandigheden ook de social distancing maatregelen te blijven respecteren. “Dat is zeker niet altijd evident. Burgers die een beroep moeten doen op de brandweer zijn vaak geëmotioneerd, waardoor ze soms vergeten om de afstandsregels te respecteren. Dat begrijpen we maar al te goed, maar in sommige omstandigheden is het perfect mogelijk om een interventie uit te voeren op een manier waarop het voor iedereen veilig is,” weet de zonecommandant.

Weer opleidingen op het terrein

De brandweer hervat geleidelijk ook de opleidingen. “Ook daarbij gaat veel aandacht naar het respecteren van social distancing, het dragen van mondmaskers, de opgelegde maximale bezettingen en het ontsmetten van materiaal. Netwerk Brandweer, een samenwerkingsverband van de Vlaamse hulpverleningszones en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, heeft verschillende online webinars georganiseerd, maar we moeten natuurlijk ook ‘echt’ kunnen oefenen. Werken met materiaal, technieken uitproberen en een brand blussen doe je niet vanop afstand of achter een computerscherm”, bedenkt De Vijlder.

We hebben relatief weinig uitval gekend: ik zag heel goede beschikbaarheidscijfers van onze vrijwilligers en de wil om burgers in nood te helpen, ondanks de soms moeilijke werkomstandigheden. Peter De Vijlder, commandant Brandweerzone Vlaamse Ardennen (Bvlar)

De brandweerchef is naar eigen zeggen trots op de manier waarop zijn manschappen de crisis hebben aangepakt. “We hebben relatief weinig uitval gekend, waardoor onze operationaliteit nooit in het gedrang kwam. Ik zag heel goede beschikbaarheidscijfers van onze vrijwilligers en de wil om burgers in nood te helpen, ondanks de situatie en de soms moeilijke werkomstandigheden. Maar deze crisis is natuurlijk nog niet afgelopen: we houden ons hart vast voor het najaar, maar we zijn beter voorbereid dan ervoor. Ik denk dat iedereen hieruit heeft geleerd”, besluit De Vijlder.