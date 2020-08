Brandweer verdelgt wel honderd wespennesten per dag: “Bel niet naar alarmnummer, maar doe meldingen online” Ronny De Coster

16 augustus 2020

11u47 4 VLAAMSE ARDENNEN De teams van wespenverdelgers bij de brandweer draaien op volle toeren. “In de Vlaamse Ardennen zijn er per dag wel honderd interventies”, zegt Peter De Vijlder, hoofd van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen (Bvlar). De brandweer vraagt om voor wespen niet naar het algemeen alarmnummer te bellen, maar de melding online te doen.

Dagelijks zijn er in de Vlaamse Ardennen wel honderd wespennesten te verdelgen. “Elke brandweerpost van de zone Vlaamse Ardennen beschikt over twee teams die op pad gaan om wespennesten te verdelgen. Gemiddeld zijn twintig verdelgers aan het werk en op piekmomenten gaat dat tot 32”, vertelt Peter De Vijlder.

Coronaproof

Hij roept op om voor de verdelging van wespennensten niet het alarmnummer van de brandweer te bellen, maar meldingen online te doen. Dat gebeurt met een formulier dat te vinden is op de Bvlar-webstek https://bvlar.be/wespenverdelging/

“Onze manschappen werken uiteraard coronaproof. Ze dragen vanzelfsprekend een mondmasker, maar op het aanvraagformulier moeten mensen ook aangeven of er in de woning eventueel mensen aanwezig zijn die bijvoorbeeld in quarantaine zijn voor corona”, legt De Vijlder uit.

Nuttige diertjes

Hij wijst er ook nog op dat niet àlle wespennesten per se moeten vernietigd worden. “Zitten er wespen in je huis of op een plaats in je tuin waar ze een gevaar vormen, dan vraag je natuurlijk hulp. Maar als een wespennest zich een grote afstand van je woning of in de natuur bevindt, waar die voor niemand hinderlijk is, dan moet die niet weg. Je mogen ook niet vergeten, dat wespen ook nuttige insecten zijn”, besluit De Vijlder.