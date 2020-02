Brandweer van Oudenaarde bestrijdt zware woningbrand aan de Doornikse Heerweg in Bevere Ronny De Coster

01 maart 2020

00u43 12 Oudenaarde Aan de Doornikse Heerweg in de Oudenaardse deelgemeente is zaterdagavodn iets voor middernacht een zware woningbrand uitgebroken.

Bij aankomst van de spuitgasten sloegen vlammen al naar buiten. Het vuur is ontstaan op de bovenverdieping. Die is samen met de zolder helemaal uitgebrand. Een strakke wind wakkert de vlammen aan. De brandweer heeft kunnen beletten dat het vuur oversloeg naar het aanpalende huis. Maar het getroffen pand is onbewoonbaar. Toen de brand uitbrak, was de bewoner niet aanwezig. Het is nog niet duidelijk wat de zware woningbrand heeft veroorzaakt. De Doornikse Heerweg in Bevere is helemaal afgesloten voor het verkeer.