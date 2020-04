Brandweer rijdt uit in beschermpakken en met meer wagens. “We bekijken ook of niet-dringende interventies wel nodig zijn” Ronny De Coster

10 april 2020

21u13 0 Oudenaarde De coronacrisis heeft een vrij ingrijpende impact op de werking en organisatie van de brandweer en de ziekenwagendienst. Manschappen moeten niet alleen beschermkledij dragen en met meerdere wagens naar interventies snellen om ook tussen elkaar meer afstand te bewaren. “We wegen ook meer af of niet-dringende interventies nodig zijn”, zegt brandweermajoor Peter De Vijlder, hoofd van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

“In onze brandweerzone hebben we 3 ziekenwagens, 8 brandweerposten, 10 beroeps brandweermannen, 399 brandweervrijwilligers en 46 ambulanciers-vrijwilligers in dienst. Onze ambulanciers en brandweerlieden komen bijna dagelijks in contact met patiënten met een vemoedelijke Covid-19-besmetting. Het voorzien van extra beschermingsmiddelen en het garanderen van het welzijn op het werk was dan ook onze eerste grote bekommernis”, zegt majoor Peter De Vijlder zonecommandant van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen.

Coronakits voor ziekenwagendienst

Om interventies veilig te laten verlopen, maakt ziekenwagenpersoneel gebruikt van zogenaamde coronakits. “Daarin zitten beschermingsmateriaal, waaronder overalls, mondmaskers, brillen en desinfectantie. Ze behoren sinds de uitbraak van de crisis tot de standaardbelading van de ziekenwagens. Er is ook aandacht voor het correct desinfecteren van ziekenwagens en ambulanciers hebben ook een aan-en uitkleedprocedure aangeleerd. Er worden geen risico’s genomen en tijdens iedere interventies is er aandacht voor het aantrekken van de juiste beschermingsmiddelen”, verzekert De Vijlder.

Brandweer rijdt met meer auto’s

Ook bij de brandweer is de manier van werken aangepast. “De nadruk ligt hier op het respecteren van social distancing-maatregelen, het voorzien van mondmaskers en het gebruik van de coronakits”, zegt De Vijlder. Om meer afstand te bewaren, rijdt de brandweer nu met meer auto’s uit. Voor niet-dringende interventies, zoals het verdelgen van wespen of leegpompen van kelders, wordt de noodzaak van tussenkomst geëvalueerd”, vertelt de zonecommandant. Zijn manschappen zorgen geregeld ook voor het transport van mondmaskers naar de ziekenhuizen en woonzorgcentra. Die worden verdeeld via Defensie vanuit de provinciale hub in het militair domein van Gavere.