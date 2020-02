Brandweer nog op tal van plaatsen aan de slag om puin te ruimen in de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

10 februari 2020

13u08 0 Oudenaarde Daags na de doortocht van de storm Ciara blijft de brandweer in de Vlaamse Ardennen op pas om hulp te bieden. “We hebben op dit moment nog enkele ploegen op de baan in Brakel, Kluisbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem, maar het meeste leed is geleden”, zegt Jonathan Jouret, luitenant en woordvoerder bij de brandweerzone Vlaamse Ardennen.

De brandweer is sinds vanochtend zeven uur terug aan te slag op interventie die gisteren in wacht waren gezet en voor interventies die in de loop van deze voormiddag nog zijn binnengekomen. “Het gaat voornamelijk om tussenkomsten met de hoogtewerker. We hebben zes lopende interventies en hebben er nog 10 worden ingepland. Vermoedelijk komen er nog enkele bij gedurende de dag”, schat Jouret de situatie in.

Niet meer bellen voor dakpannen

De brandweer komt niet meer tussen voor weggewaaide dakpannen, tenzij ze bijzonder gevaar zouden vormen. “Vannacht stoppen onze ploegen de activiteiten rond 2 uur. We hebben gisteren dik 200 interventies afgewerkt:Brakel 31, Herzele 12, Kluisbergen 24, Kruishoutem 21, Oudenaarde 61, Ronse 34, Sint-Lievens-Houtem 10 en Zottegem 36.

Positieve reacties

“Wij zijn verheugd over de zeer talrijke positieve reacties van onze burgers, burgemeesters en pers naar aanleiding van de verstuurde updates aan informatie tijdens de storm. Hulpverlening aan en voor de burger staat dan ook centraal bij onze manschappen en binnen onze organisatie”, reageert ook zonecommandant Peter De Vijlder Peter.