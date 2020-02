Brandweer ging met 100 manschappen helpen op 160 plaatsen in Vlaamse Ardennen tijdens doortocht storm Ciara Ronny De Coster

09 februari 2020

22u03 0 Oudenaarde De brandweer in de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen heeft door de doortocht van de storm Ciara meer dan 160 interventies gedaan. Heel het grondgebied van de Vlaamse Ardennen werd getroffen, maar de meeste interventies hadden we in de regio Oudenaarde, Ronse, Kruisem en Zottegem. “Op het piekmoment waren 100 manschappen op het terrein”, vertelt brandweerluitenant en woordvoerder Jonathan Jouret.

“We verwachten dat nog vragen voor interventies zullen binnenlopen, maar zullen daarbij prioriteit geven aan bedreigde woningen, en openbare wegen”, zei Jouret zondagavond. “Gewone materiële schade zonder hoogdringendheid (zoals enkele weggewaaide dakpannen) zal de komende uren niet als niet prioritair worden behandeld. We hadden enkele kritische interventies, zoals een bedreigd dak van een sporthal in Oudenaarde en één van een groot bedrijf te Zottegem. Daarnaast hadden we twee dringende oproepen voor een CO-meting te Kluisbergen en een schouwbrand in Etikhove. We werken momenteel nog enkele opdrachten af, maar stellen hier ook prioriteiten. Uiteraard staan we klaar voor dringende oproepen”, aldus Jouret.