Brandweer en Civiele Bescherming zetten extra pompen bij om massale vissterfte in Schelde te voorkomen na zware vervuiling VERVUILING WORDT KOMENDE NACHT IN OUDENAARDE EN GAVERE VERWACHT Ronny De Coster

23 april 2020

18u47 11

Oudenaarde De Vlaamse Waterweg, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben donderdag samen met de brandweer en Civiele Bescherming nog meer middelen ingezet om een ecologische ramp te vermijden als gevolg van een grote vervuiling die vanuit Frankrijk komt aangestroomd. Zware pompen brengen op verschillende plaatsen lucht in het water om het zuurstofgehalte te verhogen.

De verontreiniging bestaat uit pulp van een suikerraffinaderij. Ze onttrekt massaal zuurstof aan het water waardoor het zuurstofgehalte zelfs zakt tot nul, met zware gevolgen voor het waterleven. Over een afstand van 20 kilometer vanaf de Franse grens heeft de vervuiling al het leven in de rivier onmogelijk gemaakt. Civiele Bescherming en brandweerposten proberen met pompen het zuurstofgehalte van het water op peil te houden om tussen Kerkhove en Gent een catastrofe te vermijden.

Luchtcirculatie in het water brengen

“De gevolgen van de vervuiling voor het waterleven, zowel vissen als andere waterorganismen, in Frankrijk en Wallonië zijn dramatisch”, zegt Karen Buyse, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg. Met de steun en grote inzet van personeel en middelen van zowel betrokken gouvernementen, steden, gemeenten, lokale brandweerzones, Civiele Bescherming en Aquafin wordt maximaal ingezet op het bestrijden van de watervervuiling en het beperken van de vissterfte”, zegt Buyse. Om te bepalen waar de vervuiling zich bevindt en hoe snel ze zich verplaatst, blijft de Vlaamse Milieumaatschappij het zuurstofgehalte continu meten in Spiere, Kerkhove en Oudenaarde. Op verschillende plaatsen staan beluchters, die water oppompen en weer in de Schelde spuiten, waardoor een luchtcirculatie ontstaat en er meer zuurstof in het Scheldewater komt.

“Beter geen bassins meer vullen”

“Met deze beluchtingsstrategie worden twee doelen bereikt: zoveel mogelijk vis- en ander waterleven redden, én tegelijk ook de vervuiling zelf bestrijden door middel van zuurstoftoevoeging”, licht Karen Buyse toe. Intussen zijn ook bezorgde burgers te hulp gesneld. Onder meer aan het sas in Asper hebben ze bassins gevuld, waarin ze vissen tijdelijk willen opvangen. “We begrijpen en appreciëren dat heel wat mensen zich graag actief willen inzetten en hun steentje bij dragen, maar er gelden wel nog altijd coronamaatregelen”, waarschuwt Buyse. Ze vraagt zelfs uitdrukkelijk aan particulieren om geen privé-initiatieven meer te nemen. “Het is voor de vissen ook beter dat ze zo weinig mogelijk gemanipuleerd worden met schepnetten of in de hand gehouden worden. De vervuiling doet namelijk ook de temperatuur van het water stijgen en dat maakt de vissen gevoeliger voor schimmelziekten”, merkt de woordvoerster van De Vlaamse Waterweg op.