Brandstofdieven voor de rechter: “Dacht dat ik mijn gezin ermee zou helpen” LDO

12 maart 2020

11u47 9 Oudenaarde Het parket vordert celstraffen van 14 maanden voor twee mannen die in Oudenaarde, Brakel en Kruisem honderden liters stookolie hebben gestolen. Ze werden op 4 september 2019 betrapt in industriezone De Bruwaan in Oudenaarde.

De twee mannen, 42 en 29 jaar oud, werden betrapt met verschillende jerrycans en een stuk tuinslang terwijl ze aan het prutsen waren aan een brandstoftank. Aan de hand van de camera’s met nummerplaatherkenning en van de telefoniegegevens kon het parket de mannen ook aan andere diefstallen in onder meer Brakel en Kruisem koppelen.

Honderd telefoontjes

De 42-jarige beklaagde houdt in de rechtbank vol dat hij niets met de feiten te maken heeft. Hij zou alleen in De Bruwaan geweest zijn om brandstof te kopen. Bovendien zou het volgens zijn advocaat onmogelijk zijn om honderden liters stookolie te vervoeren met zijn kleine wagen en zou er te weinig tijd zijn tussen de feiten om de brandstof over te hevelen naar de jerrycans. Zijn compagnon, naar wie hij ’s nachts honderd telefoontjes pleegde, bekent in de rechtbank wel dat hij de diefstallen heeft gepleegd. Hij dacht dat hij op die manier zijn gezin vooruit zou helpen, maar ziet nu in dat hij het omgekeerde heeft bekomen met zijn daden. De rechter houdt het vonnis in beraad en doet op 26 maart uitspraak.