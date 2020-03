Branddeskundige vindt vier brandhaarden woning in Bevere Ronny De Coster HAA Lieke D'hondt

01 maart 2020

16u43 152 Oudenaarde Aan de Doornikse Heerweg in de Oudenaardse deelgemeente Bevere is zaterdagavond iets voor middernacht een zware woningbrand uitgebroken. De brand blijkt aangestoken: een branddeskundige stelde vier brandhaarden vast en er werden waarschijnlijk brandversnellers gebruikt. Er raakte niemand gewond, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Bij aankomst van de spuitgasten sloegen de vlammen al naar buiten. Het vuur ontstond op de bovenverdieping. Die is samen met de zolder helemaal uitgebrand. Een strakke wind wakkerde de vlammen aan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het aanpalende huis. Daar is er wel rookschade.

Buurtbewoners zagen de bewoner van het huis wegrennen op het moment van de brand. Er was verder niemand in het huis, dus er vielen geen slachtoffers. De materiële schade is wel groot: het huis is onbewoonbaar verklaard.

Vier brandhaarden

Een dag na de brand wordt de schade goed duidelijk. Van de bovenverdieping en de zolder blijft niets meer over. Het parket heeft zondag een branddeskundige ter plaatste gestuurd omdat er zaterdagnacht al vermoedens waren van brandstichting. Ondertussen zijn die vermoedens ook bevestigd. De expert ontdekte vier brandhaarden en er werd zo goed als zeker ook gebruikgemaakt van brandversnellers. In het belang van het onderzoek kan het parket voorlopig geen verdere informatie geven. De woning is ondertussen verzegeld door de politie en er zijn dranghekken geplaatst rondom het huis.

Voor de buren was het dit weekend dus dubbel schrikken. De hevige brand hield hen zaterdagnacht wakker en nadien kwam het nieuws dat het vuur is aangestoken. Ze zagen de buurman deze week nochtans nog bezig met de omheining van het huis, waar hij enkele planken weghaalde. Niemand had verwacht dat kort daarna de woning in vlammen op zou gaan.