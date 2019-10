Brand in appartment aan station Oudenaarde was aangestoken: 23-jarige bewoner aangehouden Ronny De Coster

31 oktober 2019

16u32 8 Oudenaarde De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een man van 23 jaar aangehouden voor brandstichting in zijn eigen flat Jacob Lacopstraat in Oudenaarde.

De brand onstond woensdagvoormiddag in de slaapkamer van een flat op de bovenste verdieping van aan appartementsgebouw aan de hoek van de Jacob Lacopstraat en het Stationsplein in Oudenaarde.

De slaapkamer brandde helemaal uit. Politie en brandweer ontruimden het dertig flats tellende gebouw.

Omdat bij de eerste vaststellingen werd vermoed dat er mogelijks kwaad omzet met brand gemoeid was, stelde het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde branddeskundige aan.

Die bevestigt dat het vuur was aangestoken. De bewoner, die op het ogenblik van de brand niet thuis was, is voor de feiten voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft de verdachte aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting.