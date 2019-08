Brand en ontploffing vernielen achterbouw van twee woningen in Nederename Ronny De Coster

31 augustus 2019

17u50 40 Oudenaarde Bewoners van de Pelikaanstraat en omgeving in Nederename zijn deze namiddag opgeschrikt door een felle brand en een ontploffing.

Het vuur woedde in de achterbouw van een woning. Omwonenden hoorden ook een zware knal. Het is niet duidelijk of die de brand heeft veroorzaakt of er het gevolg van was. Door die ontploffing is materiaal van de betrokken panden tientallen meters verder beland. Omdat gevreesd wordt dat bij de brand ook asbest is vrijgekomen, is ook de mileu-ambtenaar van de stad ter plaatse geroepen.

Bij de brand raakte niemand gewond. De politie heeft de Pelikaanstraat helemaal afgesloten. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend.