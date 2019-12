Brand boven het café Secreto aan de Markt in Oudenaarde Ronny De Coster

16 december 2019

19u36 116 Oudenaarde Een team van de brandweerpost Oudenaarde moest maandagavond naar een brand aan de Markt in Oudenaarde.

Door een nog onbekende ooraak was rond kwart voor zeven brand ontstaan op de eerste verdieping van het café Secreto. Op het moment van het incident was niemand in het gebouw aanwezig. De brandweer had het vuur snel onder controle, zodat de schade beperkt bleef.