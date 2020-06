Boris (44) en Marie (41) kunnen adoptiezoontje niet ophalen door coronacrisis: “Hij zit nu al bijna een jaar op ons te wachten” Lieke D'hondt

13 juni 2020

20u16

Bron: VTM NIEUWS 20 Oudenaarde Een adoptieprocedure afronden in volle coronacrisis, het is geen gemakkelijke opgave. Marie Buckens (41) en Boris De Sutter (44) uit Oudenaarde zouden in normale omstandigheden hun zoontje uit de Filipijnen al in hun armen kunnen houden, maar de sluiting van de Belgische ambassade zet hen voorlopig voor het blok. “Onze koffers stonden al klaar, maar we hebben alles opnieuw moeten uitpakken.”

Al acht jaar zijn Boris en Marie bezig met hun adoptieprocedure. In augustus van vorig jaar kregen ze uiteindelijk het verlossende nieuws: er is een kindje aan hen toegewezen. Samen met hun dochter Roxan keken ze al reikhalzend uit naar de komst van het driejarige jongetje. “In de Filipijnen is het de gewoonte dat eerst alle administratieve zaken ter plaatste geregeld worden”, legt Marie uit. “Het zou dus nog enkele maanden duren voor we naar daar konden reizen. We hadden gegokt dat alles tegen februari in orde zou zijn.” Dat bleek niet het geval: enkel het visum het adoptiekindje moest nog aangevraagd worden op de Belgische ambassade. “Maar toen kwam corona en ging alles in lockdown”, gaat Boris verder. “De geplande afspraak in de ambassade op 11 maart is daardoor niet doorgegaan. Ondertussen zijn de maatregelen ter plaatse al versoepeld, maar in de ambassade worden nog steeds geen visumaanvragen behandeld. De contactpersoon van het adoptiebureau geraakt niet verder, maar de tijd dringt wel.”



Uitzondering

Marie en Boris vrezen dat er nog gezinnen in dezelfde situatie zitten. “Er waren ongetwijfeld nog adoptiekinderen die op het punt stonden om naar België te reizen. We willen daarom de aandacht vestigen op dit probleem”, vertelt Marie. “We hebben ook geprobeerd om contact te leggen met minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin en minister Alexander De Croo. Misschien kunnen zij ons helpen om de Belgische ambassade te contacteren en te vragen een uitzondering te maken voor de visa in adoptieprocedures. Daarnaast zullen we ook hulp nodig hebben om naar de Filipijnen te reizen, want dat is nog verboden. We zouden met de lokale overheid willen bekijken of er een mogelijkheid is om ons zoontje toch op te halen. We kunnen hem bijvoorbeeld in de transitzone ontmoeten zonder het land effectief binnen te gaan, of we zouden samen een aantal weken in quarantaine kunnen doorbrengen. Uiteraard zijn we bereid om ons flexibel op te stellen”, zegt Boris.

We hebben al foto’s en video’s opgestuurd, maar wat moet hij nu denken als hij daarnaar kijkt en wij hem maar niet komen halen? Marie Buckens

Vertrouwen

“Hoe sneller we naar daar kunnen, hoe beter”, vult Marie aan. “Onze zoon zit al bijna een jaar op ons te wachten, wij verlangen ook naar hem en zijn zus kan niet wachten tot haar broertje er is. We hebben al foto’s en video’s opgestuurd, maar wat moet hij nu denken als hij daarnaar kijkt en wij hem maar niet komen halen? We hebben schrik dat hij het vertrouwen in ons kwijt zal zijn, terwijl dat net heel belangrijk is voor de hechting. We beginnen eigenlijk al met een valse start. En als we niet snel kunnen vertrekken en er komt een tweede golf van het coronavirus, dan zitten we weer voor maanden vast. Het is dus echt belangrijk dat we in juni of juli nog kunnen vertrekken.”