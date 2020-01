Booteigenaars steunen plan voor vervangen van bomen in jachthaven in Oudenaarde: “Elke week bladeren en takken opvegen en de steiger afspuiten”

Ronny De Coster

30 januari 2020

18u07 1 Oudenaarde “Het is wél een goed plan om de bomen in de jachthaven te kappen en te vervangen door andere. Elke dag vallen hier takken. Het is makkelijk om te zeggen dat bomen niet weg mogen, maar kunnen die roepers hier dan iedere week bladeren komen opvegen, de steiger afspuiten en scheuten maaien”, reageren de Oudenaardse jachthavenmeester en booteigenaars op de heisa die de geplande kap deze week al deed ontstaan.

De partij Groen is deze week gestart met een petitie tegen de geplande kaalkap op de beide oevers van de oude arm van de Schelde, die hier vorige week bekend raakte. Maandag had ook Kristof Meerschaut (N-VA) zich in de gemeenteraad ook al kritisch uitgelaten.

Hinderlijk

Maar daartegen reageren op hun beurt de bootjesvaarders. Ook zij verzamelen handtekeningen, maar dan om de Vlaamse Waterweg en het stadsbestuur van Oudenaarde te steunen in hun voornemen om de bomen te kappen en door nieuwe te vervangen. “Het is onaanvaardbaar dat er nu verzet komt tegen het vervangen van de bomen die er nu staan”, zeggen havenmeester Guy Otte en zijn voorganger Lucien De Waele in koor.

“De stad onderhoudt die bomen. Elke jaar moeten ze volledig kaal worden geschoren, omdat de takken over de aanlegsteiger en de boten hangen. Dat zijn toch telkens behoorlijke kosten, denken we. En na twee tot drie maanden hangen die takken weer over de steiger”, getuigen ze.

De bomen verliezen ook takken. Die blijven op de boten liggen, waardoor ze groene en bruine vlekken veroorzaken die niet te verwijderen zijn Havenmeester Guy Otte en zijn voorganger Lucien De Waele

Bovendien trekken de bomen volgens hen wilde duiven aan. “Het gevolg is, dat de aanlegsteiger en boten om de haverklap onder de uitwerpselen zitten. Het is geen pretje om op die steiger te stappen en voortdurend je boot te moeten schoonmaken. Dagelijks krijgen wij klachten van mensen die hier een boot hebben, omdat de bomen niet alleen bladeren, maar ook takken verliezen. En die blijven op de boten liggen, waardoor ze groene en bruine vlekken veroorzaken die niet te verwijderen zijn”, zeggen de huidige en vroegere havenmeester.

“Ook bezoekers klagen”

Ze vertellen dat ook bezoekers van de plezierhaven klagen. “De jachthaven in Oudenaarde is druk bezocht: jaarlijks tellen wij hier ongeveer 3.000 toeristen die via de haven de stad bezoeken en velen onder hen klagen erover, dat de aanlegsteiger vuil ligt. Ook de oever tussen het water en de weg ligt er problematisch bij: die zit vol met nieuwe scheuten van bomen, die niet meer met een grasmachine te verwijderen zijn. Weet je: het is makkelijk te zeggen dat bomen niet weg mogen, maar kunnen die roepers hier dan misschien ook eens iedere week bladeren komen opvegen, de steiger afspuiten en scheuten maaien?”; klinkt het in de haven.