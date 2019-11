Boost je buurt: inspiratie- en doedag met Dirk Draulans in Brandwoeker in Oudenaarde Ronny De Coster

15 november 2019

18u00 0 Oudenaarde Bond Beter Leefmilieu en de stad Oudenaarde organiseren zaterdag in CC De Woeker en de Brandwoeker het evenement Boost je Buurt, een inspiratie- en doedag in de aanloop naar een lokaal klimaatplan. Oudenaarde staat voor de stevige uitdaging om volgend jaar twintig procent minder CO2 uit te stoten. Het halen van de doelstelling staat of valt met de inzet van het stadsbestuur, maar ook die van bedrijven, verenigingen en inwoners.

“Op Boost je Buurt zetten we alle duurzame initiatieven uit Oudenaarde in de kijker. Inwoners ontdekken de meest duurzame verenigingen van hun streek , de acties die ze in hun eigen leven kunnen ondernemen en kunnen ze tips uitwisselen”, legt burgemeester Marnic De Meulemeester uit.

Op het programma staat onder meer de voordracht ‘In de Putten’ van Dirk Draulans. Op Boost je Buurt kan je niet alleen kijken, maar ook doen. Je kan er kleding ruilen, je eigen vaatwaspoeder maken en workshops volgen over hernieuwbare energie of leven zonder auto.

Geïnteresseerden kunnen zich gratis inschrijven op oudenaarde.boostjebuurt.be