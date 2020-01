Bomen aan beide kanten van jachthaven in Oudenaarde wijken voor nieuwe aanlegsteiger en jongere boompjes Ronny De Coster

24 januari 2020

10u32 0 Oudenaarde Zowel op de Trekweg Linker- als Rechteroever van de oude scheldearm in Oudenaarde verdwijnen binnenkort alle bomen. “De rij links staat in de weg voor de bouw van een nieuwe aanlegsteiger en de bomen aan de overkant van de Schelde beschadigen het wegdek”, zegt John Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken.

De Vlaamse Waterweg heeft plannen om de aanlegsteiger in de jachthaven langs de oude arm van de de Schelde in Oudenaarde helemaal te vernieuwen. “Daarbij is ook een oeverversteviging voorzien. Die werkzaamheden zijn blijkbaar niet mogelijk als de bestaande bomenrij daar blijft. Daarom wil de Vlaamse Waterweg de bomen kappen. Uiteraard komen er nadien andere bomen in de plaats”, weet schepen John Adam.

Voor de uniformiteit

Maar ook de bomen aan de overkant van de Schelde, die eigendom zijn van de stad, gaan tegen de grond. “Dat is omwille van de uniformiteit. Het zou een beetje een vreemd zicht zijn als aan de ene kant van de waterloop de grote, oude bomen blijven staan en aan de andere kant een rij met kleine boompjes komt. Bovendien veroorzaken de bomen op de Trekweg Rechteroever veel overlast. De wortels duwen de rijweg omhoog. We kregen daarover al veel klachten van bewoners van die straat”, motiveert John Adam de beslissing.

Kritiek

Oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA) is kritisch over de geplande bomenkap. “De bomenrijen bepalen sterk het beeld van het stedelijk landschap. Volwassen bomen hebben ook een belangrijke rol in het plaatselijke stedelijke ecosysteem. Ze zorgen ook schaduw en de wortels van de bomen zorgen ook voor een natuurlijke oeverversteviging. Het zal jaren duren tot nieuwe bomen die rol kunnen overnemen”, bedenkt Meerschaut. Hij brengt de zaak ter sprake op de gemeenteraad van volgende maandag.