Boekenruilkastjes in Oudenaarde leeg, omdat ontleners “vergeten” ander boek in de plaats te zetten Ronny De Coster

24 november 2019

Het gebruik van de boekenruilkastjes die de stad op enkele plaatsen in Oudenaarde liet installeren, loopt niet zoals het hoort: enkele kastjes staan gewoon leeg, terwijl het toch de bedoeling is dat wie er een boek uitneemt een ander in de plaats zet. "We gaan dat nog een beetje beter moeten uitleggen", reageert cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

De stad liet in mei van dit jaar op drie locaties in Oudenaarde zogenaamde ‘boekenruilkastjes’ met gratis boeken plaatsen. Ze maken als een soort mini-bibliotheekjes deel uit van één grote openluchtbibliotheek in heel Vlaanderen.

Een boekenruilkastje staat op een paaltje gezet of hangt aan de muur. De bedoeling is dat iedereen die er één of meer boeken uit neemt, er evenveel voor in de plaats zet.

Op veel plaatsen in Vlaanderen werkt het systeem goed. Maar niet in Oudenaarde: daar worden er kennelijk wel vlot boeken uit de kastjes gehaald, maar vergeten de ontleners een ander in de plaats te zetten. Gevolg: lege kastjes.

Beter uitleggen

Cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) bevestigt, dat de mini-bibliotheekjes nog niet optimaal werken. “Op sommige plaatsen lukt het wel, maar we hebben toch al een paar keer boeken moeten aanvullen. Dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Ik denk dat niet alle gebruikers weten hoe het systeem werkt. We gaan dat dus een beetje beter moeten uitleggen. Dat zal gebeuren met een bericht in de kastjes”, voorziet Vercamer.

Hij wil zeker niet besluiten, dat de mini-bibliotheken in Oudenaarde zijn geflopt. “We zullen er zelfs nog meer voorzien, want we krijgen veel goede reacties en er is vraag naar uitbreiding”, besluit Vercamer.