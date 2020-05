Bodycenter Curazon gaat outdoor: “Binnensporten nog niet veilig? Dan zetten we onze fitness gewoon buiten!” Ronny De Coster

17 mei 2020

13u02 22 Oudenaarde Sport- en fitnesscentra die in door werken, mogen als gevolg van de coronacrisis nog niet aan de slag. “Maar negen weken stil zitten valt ons en onze klanten zwaar. Wij verhuizen onze fitness daarom naar buiten”, zegt Wouter De Meulemeester van het Oudenaardse bodysalon Curazon.

De sportzaak van Wouter is geen grote fitness-zaal waar twintig sporters of meer tegelijk aan de slag gaan. “We werken met personal trainers, die iedereen persoonlijk opvolgen. Je komt hier dus niet zomaar met gewichten en sjouwen. Dat maakt dat we ook kleinschaliger werken. Maar toch is het ook voor ons door de coronamaatregelen nog niet mogelijk om indoor terug op te starten”, vertelt Wouter.

Maar het wachten wordt almaar lastiger. “Niet alleen voor ons is dat problematisch: onze klanten jammeren, dat de kilootjes erbij komen. We hebben de voorbije weken wel ook als persoonlijke trainingen vanop afstand gegeven. We doen onze sporters dan rugzakken volstoppen met boeken en daarmee oefeningen doen. Best wel nuttig, maar niets gaat boven de echte training”, motiveert Wouter waarom hij zijn zaak toch heropent.

Mooi weer voorspeld

“Er is mooi weer voorspeld, dus gaan er een openlucht sportcentrum van maken. We zetten de toestellen gewoon buiten op kunstgras. En uiteraard nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen. Het aantal sporters blijft beperkt, iedereen brengt zijn eigen matje mee en hier worden alle toestellen voor en na ontsmet”, legt Wouter uit.