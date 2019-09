Blues legende Archie Lee Hooker komt naar Harmonie in Oudenaarde Ronny De Coster

24 september 2019

19u45 0 Oudenaarde Met Archie Lee Hooker komt vrijdag in zaal Harmonie in Oudenaarde een blues legende een stukje tot leven. Archie Lee Hooker, geboren en getogen in Mississippi, is de volle neef van John Lee Hooker.

“Archie, zelf ook al niet meer van de jongste, was jaren de persoonlijke assistent van John en ging met hem de wereld rond als vast bandlid.

Na de dood van de boogieman richtte hij zijn eigen band op en houdt zo het erfgoed van zijn oom in stand”, weet Harmonie-uitbater en organisator Wim Merchiers.

Archie Lee Hooker & the Coast to Coast blues band, vrijdag 27 september in zaal Harmonie op de markt in Oudenaarde.

Tickets kosten 15 euro in voorverkoop via www.harmonieoudenaarde.be