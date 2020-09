Bloemisten Ingrid en Paul verkozen tot “Vriendelijkste handelaar van Oudenaarde” Ronny De Coster

16u44 4 Oudenaarde Ingrid Mestdagh en Paul Vandriessche, die aan de Hoogstraat in Oudenaarde de winkel “Bloemen De Potter” uitbaten, zijn verkozen tot de Vriendelijkste handelaar van Oudenaarde.

De verkiezing van de Vriendelijkste handelaar is een jaarlijkse organisatie van de handelaarsorganisatie Handelsgids. Zij organiseert de wedstrijd in tal van steden en gemeenten in Vlaanderen. “Het zijn de klanten die beslissen wie de winnaar wordt, want zij brengen hun stem uit. Daarom zijn we hier weel heel trots op”, zegt Ingrid. Een overdonderende verrassing is de prijs voor Ingrid en Paul evenwel niet: het is intussen de vierde keer dat ze de award in ontvangst mogen nemen.