Bloedgevers kunnen zich in Oudenaarde voortaan meteen online registreren om organen te doneren Ronny De Coster

17 februari 2020

16u34 0 Oudenaarde De stad Oudenaarde start met een nieuw initiatief om meer orgaandonoren te rekruteren. Tijdens de bloedgevesmomenten van het rode Kruis zullen de bloedgevers zich voortaan ook online kunnen registreren als orgaandonor. “We hebben dit technisch zo georganiseerd, dat bloedgevers zich voor of na hun bloeddonatie ter plaatse in het Sociaal Huis kunnen registreren zonder dat daar nog papierwerk komt bij kijken. Dat is een primeur voor onze regio”, zegt Stefaan Vercamer (CD&V), de Oudenaardse schepen van Burgerzaken.

Bij de verkiezingen van vorig jaar in mei organiseerde de stad al een sensibiliseringscampagne in de kiesbureaus: inwoners konden daar opgeven, dat ze orgaandonor wilden worden. Ook de onlineregsitratie in het Administratief Centrum was al mogelijk.“Maar nu gaan we nog een stapje verder”, zegt schepen Stefaan Vercamer (CD&V). “We verbinden onze registratie aan de bloedinzamelingen van het Rode Kruis in het Sociaal Huis. Concreet betekent dit dat wij met de dienst burgerzaken fysiek aanwezig zijn in het Sociaal Huis en van daaruit meteen de registratie orgaandonatie opnemen. Alles werd afgetoetst met IT en morgen, dinsdag, volgt dus de eerste grote test. Per periode dat het Rode Kruis bloedafnames organiseert, zal de dienst burgerzaken van de stad telkens één dag aanwezig zijn”, voorziet de schepen.

Bloed geven en registreren als donor: dinsdag 18 februari tussen 16.30 en 19.30 uur in het Sociaal Huis aan de Meerspoort in Oudenaarde.