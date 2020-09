Bijna half miljoen euro voor nieuwe voetpaden in zeven straten in Oudenaarde Ronny De Coster

27 september 2020

16u34 0 Oudenaarde De Oudenaardse gemeenteraad keurt maandag de heraanleg goed van voetpaden in zeven straten. Kostprijs: 498.920 euro.

Een aannemer is op dit moment bezig met de heraanleg van voetpad langs de Wolvestraat.

“Daarna komen achtereenvolgens de Nederenamestraat en de Devosstraat aan de beurt. Dit werk maakt deel uit van een eerder goedgekeurd dossier, waarvoor we 2020.406 euro hebben uitgetrokken”, zegt Johan Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken.

Zeven straten

Maandag legt hij aan de gemeenteraad een volgend voetpadendossier voor. “Het gaat over heraanleg van de voetpaden én de weg in klinkers in de Sompelstraat, op het Sompelplein en in de Groene Wandelin. We vernieuwen ook de trottoirs van de Koning Albertstraat, Diependale (tussen de Desiré Waelkensstraat en Leupegemstraat) en fietsoversteekplaats Diependale, de voetpaden en fietsoversteekplaats in de Jacob Lacopsstraat en de voetpaden van de Doornikse Heerweg op het deel tussen Wortegemstraat en Deinzestraat”, legt Johan Adam uit.