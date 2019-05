Bijenhal in Leupegem te bezoeken Ronny De Coster

31 mei 2019

11u50 0 Oudenaarde Ter gelegenheid van de Week van de Bij heeft Oudenaarde van zondag 2 tot zondag 9 juni extra aandacht de zoemende insecten. In Leupegem is een heuse bijenhal te bezoeken.

Om zorg te dragen van de bijen in Oudenaarde heeft de stad op verschillende plaatsen bermen en pleintjes voorzien van bijenvriendelijk zaaigoedmengsels en vaste planten.

Bezoek de bijenhal

Wil je bijen van dichtbij wil bewonderen, moet op zaterdag 8 juni nar de bijenhal in het natuureducatief gebied ‘t Spei. Medewerkers van de Koninklijke Oudenaardse Bijentelersmaatschappij laten bezoeker vanaf 9 tot 18 uur kennis maken met de bijen en het imkersleven.

Tijdens de Week van de Bij kunnen ook scholen een begeleid bezoekje brengen aan de bijenhal in het ‘t Spei, in samenwerking met de Bijentelersmaatschappij.

Praktisch

De bijenhal bevindt zich in de Jan Baptist Eeckhoutskaai in Leupegem in de weide rechts van het huisnummer 1. Parkeren ter plaatse is niet mogelijk, maar wel op de parking van het Administratief Centrum Maagdendale in Tussenmuren of aan het Schoolcomplex in de Ronseweg. Vanaf beide locaties is de bijenhal op korte wandelafstand te bereiken.

Wie wil, kan een bezoekje aan de bijenhal combineren met een vrije wandeling in het aanpalend natuureducatief gebied.