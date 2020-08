Bij Babyballers spelen peuters en kleuters samen met hun ouders Ronny De Coster

20 augustus 2020

12u23 0 Oudenaarde In de sporthal ’t Sportkot in Leupegem gaat een nieuw sportproject van start: Babyballers wordt een wekelijks pleziermoment voor peuters en kleuters én hun ouders.

‘Met de bal als rode draad worden peuters en kleuters geprikkeld om te spelen”, zegt Luc Deraedt, voorzitter van de organiserende vzw Sportskids. “Deelnemers leren spelenderwijs bij over kleuren, getallen en over vormen. Tijdens de lessen speelt een professionele trainer in op de fantasie van het kind. Zo zijn bijvoorbeeld de grote kegels de ene week ijscrèmehorentjes waar ze moeten proberen een ijscrèmebal op te leggen en de week erop een fruitboom waarvan ze vruchten moeten plukken. De peuters en kleuters maken op onze activiteit nieuwe vriendjes en ontwikkelen tegelijk hun sociale vaardigheden”, legt Deraedt uit.

Elke week is er een ander thema voor de lessen en het niveau is aangepast aan de leeftijd van het kind. Er zijn daarom drie leeftijdsgroepen: peuters van 16 maanden tot 2,5 jaar, kleuters van 2,5 tot 3,5 jaar en kleuters tot 5 jaar.

Geen kinderopvang

Babyballers is geen kinderopvang, zo benadrukt de organisator. “Het is niet de bedoeling dat de ouder zijn kind afzet en snel even boodschappen doet tussendoor. Integendeel: de ouder, grootouder of eventueel grote broer of zus speelt mee. Dat verdubbelt voor de kinderen het plezier. Een les duurt bewust ook maar 40 minuten”, legt Deraedt uit.

Coronaproof

Hij benadrukt dat de organisatie coronaproof verloopt. “We laten per leeftijdsgroep maximaal 20 kinderen toe. Ouders en lesgevers krijgen vooraf alle nodige instructies. Ze houden onderling afstand en dragen een mondkapje en het materiaal wordt tussen de klassen door telkens ontsmet.”

Babyballers loopt van 12 september tot en met 12 december op zaterdagvoormiddag. Deelnemen aan een reeks van 12 lessen kost 72 euro voor ouder en kind (OK-pastarief: 18 euro). Inschrijven kan hier.