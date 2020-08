Bij Agnès en Roland in Oudenaarde schittert een briljant Ronny De Coster

30 augustus 2020

17u57 1 Oudenaarde Feest bij Roland Dhondt (87) en Agnès Vancoppenolle (86): het echtpaar uit Oudenaarde is immers 65 jaar getrouwd.

Roland is gepensioneerd staalwerker, terwijl Agnès gewerkt heeft in de confectienijverheid en bij Samsonite in Oudenaarde. Het briljanten paar heeft een dochter, twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.