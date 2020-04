Bibliotheek in Oudenaarde start met gratis afhaaldienst Ronny De Coster

14 april 2020

15u23 0 Oudenaarde Terwijl de biblitotheek van Oudenaarde (zoals alle andere) wel gesloten blijft, kunnen leden er vanaf vrijdag boeken afhalen die ze vooraf hebben besteld.

Al wie lid is van de bibliotheek kan via de onlinecatalogus aanwezige boeken in de bib aanvragen. “Omdat de coronamaatregelen van kracht blijven en de scholen nog niet direct open gaan, willen we vanuit de stedelijke bibltiotheek toch een leesservice aanbieden”, motiveert cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) het initiatief. “We organiseren dat uiteraard op een veilige manier en respecteren daarbij alle regels van social distancing en creëren een zero-contactzone voor het afhalen en terugbrengen van boeken in het sas van de bib.”

Online reserveren

Aanvragen kunnen alleen via het webformulier op ‘oudenaarde.bibliotheek.be’. Daarbij geef je ook het afhaaltijdstip. Je krijgt per mail een bevestiging. Boeken kunnen afgehaald worden van maandag tot vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur. Tijdens het opgegeven tijdslot kan de ontlener zich aanmelden aan de voordeur. Bij aankomst wordt het pakket klaargelegd in het inkomsas. Enkel mensen die een pakket hebben afgehaald, kunnen hun geleende materiaal terugbrengen. Ingeleverde boeken gaan drie dagen in quarantaine vòòr ze verwerkt of opnieuw uitgeleend worden.