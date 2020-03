Bibliotheek gaat digitaal en voorziet boeken via de boekenruilkastjes Ronny De Coster

19 maart 2020

13u25 0 Oudenaarde Als gevolg van het coronavirus heeft ook de bibliotheek de deuren gesloten. Je kan ook geen ontleende materialen terugbrengen. Om dit op te lossen zal de bibliotheek automatisch alle uitleentermijnen verlengen.

Ondertussen is de bibliotheek ook in volle voorbereiding om tijdelijk te verhuizen. De verbouwingswerken en herinrichting van de bib starten immers binnenkort. “Maar er is een creatieve oplossing bedacht om de jeugd en boekenliefhebbers toch van dienst te blijven”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Dagelijks vullen we de boekenruilkastjes aan waar mensen boeken kunnen halen om te lezen. De stad heeft deze kastjes geplaatst op drie locaties: langs de Margaretha Van Parmalaan bij de schommels, in het Liedtspark en op de Louise Mariekaai aan de fontein.”

Jeugdboekenmaand-YouTubekanaal

Daarnaast doet de bib ook mee aan het Jeugdboekenmaand-YouTubekanaal voor thuisblijvende kinderen. Auteurs die voorlezen, illustratoren die live tekenen of een mini-workshop geven, zijn te vinden via deze link.

Meeblijven met de actualiteit of een schoolopdracht rond de actualiteit voorbereiden of maken vanop afstand, kan ook. Leden van de bib krijgen met hun ‘Mijn Bibliotheekprofiel’ gratis toegang tot verschillende digitale publicaties op bibliotheek.be/krantenarchief.

Wie nog geen profiel heeft, kan zich daarvoor aanmelden op de website van de bibliotheek van Oudenaarde.