Bib organiseert verwendag, halloweenfeest en uitstap naar Boekenbeurs Ronny De Coster

16 oktober 2019

17u06 0 Oudenaarde In de Oudenaarde bib vindt op zaterdag 19 oktober een verwendag in de bibliotheek. Ook een halloweenvoorleesdag en een bus naar de Boekenbeurs staan de komende weken nog op de planning.

Op de veranda kan je boeken kopen voor een halve euro en jezelf op de kaft kan zetten van je favoriete boek. In de namiddag zorgt William L.G. Branch (alias Willem Tack uit Oudenaarde) voor sfeervolle muziek en uiteraard. Ook een hapje en een drankje worden voorzien.

“Die dag zullen we ook de verbouwingsplannen voorstellen met schetsen en sfeerbeelden en voor iedereen die dan iets ontleent voorzien we een geschenkje”, kondigt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) aan.

Voor de kinderen tussen 4 en 8 jaar is er op vrijdag 26 oktober een halloweenvoorleesdag. Daarvoor moet je wel vooraf inschrijven (jeugdbib@oudenaarde.be of 055/30.19.33).

Zaterdag 9 november wordt er dan voor de boekenliefhebbers een bus ingelegd naar de Boekenbeurs. Kostprijs hiervoor is 7 euro (bus en toegang), vooraf te betalen. Inschrijven via bibliotheek@oudenaarde.be of 055/30.19.33.