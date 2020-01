Bezoekers van prestigieuze expo Adriaen Brouwer in Oudenaarde hebben in de regio Vlaamse Ardennen ruim 2 miljoen euro uitgegeven Ronny De Coster

15 januari 2020

14u44 0 Oudenaarde De meer dan 50.000 bezoekers van de grote, tijdelijke tentoonstelling eind 2018 hebben in de regio Vlaamse Ardennen samen meer dan 2 miljoen euro uitgegeven. Dat heeft Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) geantwoord op een parlementaire vraag van haar partijgenoot en Vlaams parlementslid Joris Nachtergaele (N-VA).

Adriaen Brouwer, meester van emoties was de meest prestigieuze tentoonstelling die het stadsbestuur van Oudenaarde tot nog toe organiseerde. Curator Katrien Lichtert en MOU-conservator Geertrui Van Kerkhoven en haar team hadden werken uit befaamde private en publieke collecties in Europa en Amerika voor het unieke kunstproject in Oudenaarde bijeengebracht. Dat de expo een succes is geworden, was al geweten: 52.215 geïnteresseerden waren hiervoor naar het MOU-museum in het stadhuis getrokken.

9% bleef overnachten

Op vraag van Joris Nachtergaele (N-VA), burgemeester van buurgemeente Maarkedal en ook Vlaams parlementair, heeft Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) de economische return becijferd die de regio Vlaamse Ardennen aan dat evenement heeft overgehouden. De Adriaen Brouwer tentoonstelling maakte deel uit van een hefboomproject van de vorige Vlaamse Regering om de talrijke Vlaamse meesters over het volledige grondgebied in de kijker te zetten. Volgens de berekening van de minister hebben de museumbezoekers naar aanleiding van deze tentoonstelling 2.040.261 miljoen euro uitgegeven. Dat geld ging onder meer naar de toegangstickets, de museumshop, eventuele overnachtingen en uitgaven in lokale horeca. Die laatste twee zijn volgens de minister zeker geen te verwaarlozen categorieën, omdat 9% van de bezoekers verblijfstoeristen waren en zij maar liefst 630.147 euro, dus ongeveer een derde, bijdroegen aan de totale directe bestedingen. “Dit project toont aan hoe belangrijk het organiseren van dergelijke initiatieven is voor het imago van de Vlaamse Ardennen én onze lokale economie”, reageert Nachtergaele op de cijfers.

En nu Margaretha Van Parma

Intussen maakt het stadsbestuur van Oudenaarde al plannen voor een nieuw groot cultureel project, deze keer over de figuur van Margaretha Van Parma. Daarmee wil de stad uitpakken eind 2022.