Bezoekers kunnen bewoners van woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant in Oudenaarde ontmoeten in babbelbox Ronny De Coster

11 mei 2020

15u12 0 Oudenaarde In de Oudenaardse woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant staat vanaf vandaag een babbelbox. “Zo kunnen onze bewoners op een veilig manier bezoek ontvangen”, zegt Geert Leliaert, directeur Woonzorg Oudenaarde.

“Twee maanden zonder bezoek begint zwaar te wegen op zowel de bewoners als de familieleden. We hebben de voorbije weken de familieleden proberen te informeren via allerlei kanalen zoals via sociale media, nieuwsbrieven of telefonisch. En we organiseerden ook Skypegesprekken tussen bewoners en familieleden, maar dat is niet hetzelfde als iemand persoonlijk te kunnen zien”, weet Geert Liliaert. Daarom liet hij twee babbelboxen installeren om bewoners de kans te geven hun familie op een persoonlijke en comfortabele manier te ontmoeten.

“eiligheid is prioriteit”

Aan de ingang van de woonzorgcentra heeft de technische dienst een ruimte gecreëerd waarin bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, afgescheiden door een raam. Ze kunnen elkaar zien en met elkaar communiceren via telefoontoestellen, maar ze kunnen elkaar niet fysiek aanraken. “Het is natuurlijk nog anders dan een ‘echt’ bezoek, want je kan elkaar niet aanraken om bijvoorbeeld een knuffel te geven, maar het is persoonlijker dan gewoon even zwaaien aan het raam”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester. “De veiligheid van de bewoners van onze woonzorgcentra is altijd prioritair. De babbelboxen zorgen ervoor dat we bezoek enigszins kunnen toelaten op een veilige en aangename manier.”

Enkel op afspraak

“Het zorgpersoneel heeft heel wat inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de bewoners veilig en gezond blijven”, pikt sschepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) in. “Dankzij die inspanningen kunnen we nu aan de slag met babbelboxen. Vorige week werden ze al eens uitgetest en de eerste reacties waren alvast heel enthousiast”, zegt Mas. Het zorgpersoneel van de instellingen heeft nog altijd de handen vol op de zorgafdelingen, dus wordt de babbelbox opgevolgd door de medewerkers van de sociale dienst. Om iedereen de kans te kunnen geven om te kunnen ‘babbelboxen’, werken de rusthuizen op afspraak en beperken ze het aantal afspraken per bewoner tot één per twee weken. Gesprekken duren tien minuten er kunnen maximaal twee externe bezoekers gelijktijdig komen. Meer: 055/60.21.64 of 055/60.21.66 (Meerspoort) of 055 60 21 65 (Scheldekant).