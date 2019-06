Bezoekers expo Adriaen Bouwer hebben in Oudenaarde meer dan 2 miljoen euro uitgeven Ronny De Coster

19 juni 2019

16u13 1 Oudenaarde De prestigieuze tentoonstelling ‘Adriaen Brouwer, Meester van Emoties”’die eind vorig jaar plaatsvond in het Oudenaardse stadsmuseum MOU, blijkt op dit ogenblik een van de meest gewaardeerde en succesvolle hefboomprojecten van Toerisme Vlaanderen. Dit bevestigen de resultaten van de monitoring van Toerisme Vlaanderen. Bezoekers hebben in Oudenaarde voor maar liefst 2 miljoen euro gespendeerd.

Het museum behaalt met haar tentoonstelling een tevredenheidsscore van 8.6/10. Omgezet in een zogenaamde Net Promotor Score krijgt het MOU een 49, terwijl Toerisme Vlaanderen voor haar hefboomprojecten mikt op minstens een score van 20. Adriaen Brouwer, Meester van Emoties doet het dus meer dan dubbel zo goed.

52.125 bezoekers

De tentoonstelling trok maar liefst 52.125 bezoekers uit het binnen- en buitenland. “Met deze lovende kritiek maken we ons met het stadsbestuur samen met het museumteam sterk om de komende jaren blijvend te investeren in waardevolle en kwaliteitsvolle internationale tentoonstellingen die verbonden zijn met de Oudenaardse stadsgeschiedenis”, reageert cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

2 miljoen economische return

Ook de economische return is berekend, want dergelijke grote cultuurprojecten creëren ook meer omzet voor onze lokale middenstand. “De gemiddelde dagtoerist spendeerde 35 euro in de stad terwijl de verblijfstoerist niet minder dan 138 euro per dag uitgaf. De totale return bedraagt dus maar liefst 2.040.261 euro”, becijfert Vercamer (CD&V).