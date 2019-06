Bezoekers avondmarkt Kruishoutem drinken maandag uit herbruikbare bekers Ronny De Coster

28 juni 2019

17u46 0 Oudenaarde De 44ste editie van de Kruishoutemse avondmarkt wordt een stuk minder milieu-belastend: organisator Unizo serveert alle dranken in herbruikbare bekers.

De avondmarkt met een zestigtal handelaars uit Kruisem en omstreken vindt plaats op maandag 1 juli van 18 tot 22 uur op het Nieuw Plein in Kruishoutem. De avondmarkt wordt opgefleurd door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de covergroep Fox and the Bullocks.

Avondmarktloop

Voor de elfde keer vindt ook een avondmarktloop plaats. Eerst (om 19 uur) starten de kids. Ze lopen afstanden van 400, 600 en 1.000 meter, afhankelijk van de leeftijd. Er wordt voor de kidsrun geen rangschikking gemaakt: iedereen krijgt een medaille.

Volwassenen leggen 3, 6, 9 of 12 kilometer af. Er is voor hen een gezamenlijke start om 19.30 uur. Deelnemen kost 7 euro. Iedereen krijgt een herinneringspakket en voor de reekswinnaars zijn er trofeeën.

Ecologisch

Voor het eerst drinken bezoekers van de avodmarkt niet meer uit wegwerpbekers. “Ook wij willen onze verantwoordelijkheid nemen door onze ecologische voetafdruk een beetje te verkleinen. Daarom hebben we samen met de Brouwerij Roman het initiatief genomen om alle dranken te serveren in herbruikbare bekers van de brouwerij”, zegt Carl Dedeken, secretaris van Unizo, dat samen met het gemeentebestuur de avondmarkt organiseert.