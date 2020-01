Bewoners zetten met open brief extra druk op de ketel in Melden Stad zit vandaag met Wegen en Verkeer rond de tafel voor herinrichting van de doortocht van N8 Ronny De Coster

14 januari 2020

08u23 0 Oudenaarde Omdat het stadsbestuur van Oudenaarde vandaag met onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer aan tafel zit in verband met de geplande herinrichting van de N8 in Melden, zetten bewoners wat extra druk op de ketel. In een open brief herhalen ze nog eens hun eisen: een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur en de aanleg van twee zebrapaden.

“Wij willen onze dorpskern terug. De trajectcontrole staat er al een jaar en werkt nog steeds niet. Op onze vraag heeft u een aantal dagen elektronische borden geplaatst om de automobilisten te waarschuwen dat ze te vlug reden, wat al een heel verschil maakte”, steekt het actiecomité van wal in een open brief aan het Oudenaardse stadsbestuur.

“Eerst waren die elektronische borden ingesteld op 90 kilometer per uur en daarna werden ze juist ingesteld. Maar een dag of twee later waren ze al weer weg. Toch zien we op het grondgebied van Oudenaarde vele borden staan van dit type, maar dan met zonnepanelen en vast. Dit zou in ieder geval hier ook moeten komen”, vindt Benoit Dorné, aanvoerder van het comité.

Ja-geknik

“Het ja- geknik van de politici geeft ons soms de indruk dat ze ons willen sussen, maar daar laten we ons niet aan vangen. Op verschillende gemeenteraden en infoavond werd duidelijk gezegd door de huidige meerderheid dat ze volledig in ons denken meegaat”, staat in de brief van de bewoners aan het stadsbestuur.

Limiet van 50 kilometer per uur

“Een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur van De Linde tot het verlaten van de kern is zeker geen overdreven vraag. Voor de veiligheid van onze kinderen, toeristen, fietsers en wandelaars zou het zelfs nog langer mogen zijn richting Kluisbergen. Melden krijgt er het komende jaar twee horecazaken bij, dus met de bestaande zaken, verenigingen is er meer leven in de brouwerij dan op de N35 ter hoogte van het huis van Stijn Streuvels en daar zijn er op 150 m twee zebrapaden en een middenberm. Als het daar kan, dan moet het hier ook”, vergelijkt het actiecomité.

Nog meer verkeer

Bewoners verwachten de komende jaren ook nog meer (zwaar) verkeer door Melden. “De nieuwe vestigingen van Samsonite en Vergalle en de komst van de nieuwe industriezone Careel in Kluisbergen zullen de drukte nog vergroten, want al dat verkeer moet door Melden en Leupegem, ook omdat Kluisbergen en Wortegem alles afsluiten. Intussen zien we dat de snelheidscontroles op deze weg niet altijd efficiënt gebeuren: er wordt te weinig in gezet op heel vroege uren en late uren”, zegt Benoit Dorné.

“We rekenen op jullie om tot het uiterste te gaan om samen met de andere instanties zijnde, federale politie, De Lijn, het DMOW, het AWV en de Stad die eisen te bekomen. Indien het niet tot een goed eindresultaat komt, zullen we het niet laten verder actie te ondernemen en met andere actiegroepen de handen in elkaar slaan”, waarschuwen de bewoners in de open brief aan het Oudenaardse stadsbestuur.

“Stad steunt eisen”

Peter Simoens (Open Vld), de Oudenaardse schepen van Mobiliteit, zegt dat het stadsbestuur op dezelfde lijn zit van de bewoners en hun eisen steunt. “Wij zullen bij het Agentschap Wegen en Verkeer pleiten voor het behoud van het zebrapad aan de Meldenstraat én de aanleg van een oversteekplaats aan de Linde. Beide moeten accentverlichting krijgen. En wij adviseren ook de invoering van de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur”, zegt Simoens.