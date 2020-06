Bewoners van stedelijke woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant in Oudenaarde mogen weer bezoek ontvangen Ronny De Coster

14 juni 2020

11u24 0 Oudenaarde In de Oudenaardse woonzorgcentra Meerspoort en Scheldekant kan vanaf maandag opnieuw bezoek langskomen. “We hanteren wel een aantal veiligheidsmaatregelen. Zo laten we slechts twee bezoekers toe per bewoner, voeren we temperatuurmetingen uit en zijn mondmaskers voor bezoekers verplicht”, zegt directeur Woonzorg Oudenaarde Geert Leliaert.

In navolging van de versoepeling van de coronamaatregelen kan er uitgekeken worden naar meer bezoek voor de bewoners van de Oudenaardse woonzorgcentra. “We werken al een aantal weken met babbelboxen om toch enigszins wat bezoek te kunnen toelaten. Dat ‘babbelboxen’ verloopt heel vlot, maar het is natuurlijk niet hetzelfde als een écht bezoek. Vanaf maandag kunnen we dat terug toelaten, maar wel met een aantal strenge richtlijnen. Door de uitbreiding van de bezoekregeling willen we de sociale contacten van de bewoners iets ruimer maken, maar met zo weinig mogelijk risico voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners en medewerkers”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Mondmaskers en temperatuurmeting

“Het personeel van onze woonzorgcentra heeft heel erg hard werk geleverd om het coronavirus buiten te houden. We willen uiteraard die inspanningen niet teniet doen, dus hanteren we een aantal richtlijnen bij het bezoek”, pikt directeur Woonzorg Oudenaarde Geert Leliaert in. “Zo laten we slechts twee bezoekers toe per bewoner en hebben we vaste bezoekmomenten ingepland. Verder zijn mondmaskers voor bezoekers verplicht. Bij aankomst meten we de temperatuur en vragen we om hun handen te ontsmetten en hun gegevens te registreren. Bezoek kan enkel op de kamer zelf, in de binnentuin of ze kunnen een wandelingetje maken met de bewoner”, zegt Leliaert.