Bewoners van Leupegem halen hun slag thuis: stad voert plaatselijk parkeer- en stilstaanverbod voor vrachtwagens in langs Berchemweg Ronny De Coster

05 november 2019

19u10 4 Oudenaarde Het stadsbestuur voert een parkeerverbod voor vrachtwagens in langs de Berchemweg ter hoogte van het kruispunt met de Schapendries. De maatregel komt er op aangeven van bewoners.

Vorige maand getuigden bewoners van de Schapendries, Rennemonde en de Berchemweg hoe gevaarlijk het wel is om vanuit de Schapendries de Berchemweg op te rijden. Oorzaak: vrachtwagens en opleggers die vlak bij het kruispunt geparkeerd staan.

Schepen van mobiliteit Peter Simoens (Open Vld), voerde toen aan, dat er twijfel was over wie bevoegd was om hiervoor een politiereglement uit te schrijven. Dat is intussen uitgeklaard: de stad voert een parkeer- én stationeerverbod in over een afstand van 30 meter.

Oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) twijfelt of dat wel volstaat en had de zone liever langer gezien. “Maar we maken ze nu al groter dan de 20 meter die courant wordt gebruikt. We zullen het nu op 30 meter houden en de zaak na enige tijd evalueren”, zegt schepen Simoens.