Bewoners van Beke in Mullem protesteren tegen verkoop bouwgrond: “Maak er terug een parkje van” Ronny De Coster

13 juni 2019

21u44 0 Oudenaarde Bewoners van het gehucht Beke in Mullem voeren actie tegen de geplande verkoop van een terrein als bouwgrond. “Dit is jaren een speelpleintje geweest. Maak er terug een ontmoetingsplaats van”, roepen ze het stadsbestuur van Oudenaarde op.

Het perceel grond is eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen. “Onlangs zagen we het bericht opduiken, dat het terrein verkocht wordt. Het is bouwgrond, dus hier kan een woning komen. Maar dat willen wij helemaal niet. Dit stuk grond is jaren ingericht geweest als een park met een bloemenperk en er stonden ook banken. Gaandeweg is dat allemaal verdwenen en ook het onderhoud ging erop achteruit. Maar het wordt voor onze wijk Beke pas helemaal dramatisch, als dit stukje groen helemaal zou verdwijnen”, bedenkt Joris Van Garsse.

Liever dan hier een woning neergepoot te zien, willen de bewoners van Beke het park behouden. “Dit zou weer een ontmoetingsplaats kunnen worden en niet alleen voor de mensen van onze wijk. Ook voor toeristen die hier te voet met de fiets voorbij komen, zou het een mooi plekje kunnen zijn om even te verpozen”, stelt Van Garsse voor.

Oudenaarde Stad niet geïnteresseerd

De buurt rekent er niet op om het Vlaams Gewest te kunnen overtuigen om de grond niet te verkopen, maar vindt dat het stadsbestuur hier initiatief zou kunnen nemen. “Wij stellen voor dat de stad de grond aankoopt en die terug inricht als een parkje en ook ene groene buffer voorziet tegen de gewestweg N60”, legt Van Garsse uit.

Het stadsbestuur van Oudenaarde lijkt niet van plan om op de vraag in te gaan: het vindt de ligging van het perceel niet ideaal voor de inrichting van een park.