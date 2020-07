Bewoners maken van wijk Grimbergen in Eine een speelstraat Ronny De Coster

09 juli 2020

09u49 0 Eine De kinderen van de wijk Grimbergen, de verbindingsweg tussen de Graaf van Landaststraat en de Heurnestraat, hebben zich twee dagen uitgeleefd op straat. Uitzonderlijk mocht dat, want de buurt was met de goedkeuring van het stadsbestuur omgetoverd tot een speelstraat.

“We hebben onze vierde editie wel een beetje moeten aanpassen om coronaproof te blijven”, zegt Sarah Torcque. “Zo was er dit jaar geen straat-BBQ, geen Grimberenworp en ook geen theekransje, maar hadden we wel een groot springkasteel dat regelmatig ontsmet werd. Met ook een kinder- kunsttentoonstelling, wat volksspelen en als afsluiter een bonte stoet doorheen heel de straat met zelfgemaakte of eigen instrumenten hebben er uiteindelijk toch een amusant feest van gemaakt”, besluit Sarah.