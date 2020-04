Bewoner woonzorgcentrum Scheldekant in Eine besmet met coronavirus Ronny De Coster

09 april 2020

10u55 38 Oudenaarde In het stedelijk woonzorgcentrum Scheldekant in Oudenaarde is er een coronabesmetting vastgesteld. Eén bewoner testte positief. “Het is iemand die na een korte ziekenhuisopname naar het woonzorgcentrum terugkeerde. Ze werd meteen in isolatie geplaatst”, weet burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Het woonzorgcentrum Scheldekant is een woonzorgcentrum in de Oudenaardse deelgemeente Eine en telt 65 bewoners, verspreid over drie afdelingen. “De bewoner keerde na een korte ziekenhuisopname terug naar het woonzorgcentrum. Ze werd conform de afgesproken procedures in het ziekenhuis getest en onderging een CT-scan. Die tests waren negatief. Maar bij haar terugkomst in het woonzorgcentrum, hebben we haar uit voorzorg meteen in isolatie geplaatst”, zegt Geert Leliaert, directeur Woonzorg Oudenaarde. “ Het personeel dat met haar in contact komt, gebruikte meteen extra beschermingsmateriaal. Omdat de bewoner lichte symptomen ontwikkelde, werd ze dinsdag een tweede keer getest. En dat leverde een positieve uitslag op. De bewoonster werd in quarantaine geplaatst. We hebben preventief 16 andere bewoners en personeelsleden getest, maar die testen zijn negatief”, zegt Leliaert.

Strenge preventiemaatregelen

Burgmeester Marnic De Meulemeester beklemtoont, dat het stedelijke woonzorgcentrum al sinds het begin van de crisis strenge preventiemaatregelen tegen het coronavirus hanteert. “We overleggen ook regelmatig met het Agentschap Zorg en Gezondheid. De veiligheid van de bewoners en het zorgpersoneel is uiteraard een absolute prioriteit”, besluit De Meulemeester.