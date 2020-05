Bevoorrading in coronatijden dat gaat zo: Pelotoncafé opent drive in Lieke D'hondt

08 mei 2020

14u10 0 Oudenaarde Het Pelotoncafé in het centrum van Oudenaarde heeft een originele manier gevonden om de coronacrisis het hoofd te bieden. De tafels en stoelen zijn er aan de kant gezet om een drive in te maken. Fietsers, wandelaars en motorrijders kunnen er op die manier wel nog aan bevoorrading geraken.

“We hebben de bar helemaal omgebouwd tot een makkelijke drive in, waar fietsers met hun fiets een koffie of een zelfgemaakt stuk taart kunnen halen”, vertelt Joke Vandenabeele. “We bieden ook pasta, energiebars, broodpudding en huisgemaakte limonade aan. Het idee hebben we gehaald bij verschillende koffiebars in Gent die zich ook focussen op take away. We willen op die manier graag de fietsers aantrekken, want we zijn tenslotte het centrum van de Ronde van Vlaanderen.”

Het drive in Pelotoncafé is voorlopig elke dag open als het mooi weer is, van 10 tot 15 uur. Naargelang de vraag van de klanten is een aanpassing nog mogelijk.