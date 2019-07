Betrapte inbrekers scheuren weg in grijze BMW in Melden Ronny De Coster

04 juli 2019

23u47 0 Oudenaarde In de Oudenaarde deelgemeente Melden zijn donderdagavond inbrekers op heterdaad betrapt. De drie konden vluchten.

De inbrekers zijn aan het werk geweest in een huis aan Onderwaarde. Daar hebben ze de ruit van een woning ingeslagen. Een getuige heeft gezien hoe twee mannen naar een auto zijn gelopen, waarin nog een derde kompaan achter het stuur zat. Met de grijze BMW break scheurden ze weg in de richting van de N60. De politie is een zoekactie gestart.