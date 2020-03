Bestuurster verstopt auto na botsing, maar krijgt toch wroeging LDO

06 maart 2020

16u51 3 Oudenaarde Een 41-jarige vrouw uit Zeebrugge zal in het vervolg twee keer nadenken als ze tegen enkele geparkeerde auto’s rijdt. De bestuurster liet haar door een vriend overtuigen om na het ongeval haar auto te verstoppen op een parking aan het station in Eine (Oudenaarde).

De vrouw reed in een bocht in de Ohiostraat in Eine tegen twee geparkeerde auto’s. Ze week van de rijweg af omdat haar handtas op de passagierszetel aan het vallen was en ze die in een reflex nog wilde tegenhouden. Ze parkeerde vervolgens verderop en belde aan bij haar vriend. Die kon haar overtuigen om de auto aan het station te parkeren en te voet terug te keren. De bestuurster voerde het plan uit, maar kreeg na enkele uren wroeging en belde toch naar de politie. De politierechter legt haar voor het ongeval en het vluchtmisdrijf een boete van 960 euro en een rijverbod van vijftien dagen op.