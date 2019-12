Bestuurder weigert rijbewijs neer te leggen in Oudenaarde: drie maanden extra rijverbod Lieke D'hondt

11 december 2019

13u39 3 Oudenaarde Een Aalstenaar die zijn rijbewijs niet heeft ingeleverd toen hij een rijverbod kreeg, moet een extra rijverbod van drie maanden ondergaan. De advocaat van de man zegt dat de bestuurder zijn rijbewijs wel in Aalst wilde inleveren, maar niet in Oudenaarde.

De bestuurder beweert dat hij na een eerdere veroordeling zijn rijbewijs in Oudenaarde heeft ingeleverd, maar dat het daarna zoek is geraakt. “Daarom wil hij zijn rijbewijs niet meer op deze griffie neerleggen”, zegt zijn advocaat. Politierechter Pieter De Meyer benadrukt dat de bestuurder geen keuze heeft. “Hij heeft zijn rijbewijs al twee keer niet ingeleverd, dus hij zou ondertussen al moeten weten hoe het werkt en wat de gevolgen daarvan zijn.” De politierechter legt de man een effectieve boete van 2.400 euro op en een rijverbod van drie maanden op. Ook deze keer zal de bestuurder zijn rijbewijs in Oudenaarde moeten afgeven.