Bestuurder van terreinwagen in dodelijk ongeval in Melden reed onder invloed van alcohol Ronny De Coster

04 december 2019

12u33 9 Oudenaarde De bestuurder van de terreinwagen die dinsdagavond betrokken was bij een dodelijk waarbij de bestuurder van een scooter is omgekomen, had te veel gedronken. Het parket heeft zijn rijbewijs ingetrokken.

Het ongeval is dinsdagavond rond kwart over acht gebeurd in de Meldenstraat in Melden. Een bromfietser kwam er frontaal in aanrijding met een terreinwagen. Een toegesnelde bewoner van de Meldenstraat en een mugteam van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar de bromfietser is ter plaatse overleden. Het gaat om een 41-jarige man uit Melden.

Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Vast staat alleszins, dat de bestuurder van de terreinwagen gedronken had. De 32-jarige Kluisbergenaar legde een positieve ademtest af. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde heeft alvast voor vijftien dagen zijn rijbewijs ingetrokken.