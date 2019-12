Bestuurder rijdt geparkeerde auto’s aan na verjaardagsfeest: 15 dagen rijverbod LDO

13 december 2019

13u15 2 Oudenaarde Een verjaardagsdrink na het werk heeft voor een 37-jarige man uit Oudenaarde nog een staartje gekregen in de politierechtbank. De man stapte met 2,46 promille alcohol in zijn bloed in de auto en reed enkele geparkeerde wagens aan.

“Mijn cliënt had die dag gewerkt en ging daarna naar een verjaardagsfeestje. Hij had nog niet veel gegeten, maar wel veel gedronken. Hij was bijna thuis toen hij bij het manoeuvreren tegen enkele geparkeerde auto’s is gereden”, verduidelijkt de advocaat van de man. De politierechter legt de bestuurder een effectieve boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen op.