Bestuurder remt voor hond, maar schuift door tegen rotonde en vlucht: 23 dagen rijverbod LDO

07 februari 2020

14u03 6 Oudenaarde Een remmanoeuvre voor een hond heeft voor D.H. (55) uit Maarkedal nog een staartje gekregen in de politierechtbank. De auto van de man belandde door het natte wegdek tegen de rotonde in Eine waarna de bestuurder de brokstukken opruimde en zijn weg verderzette.

Volgens hem was er geen schade aan de rotonde, maar hij stuurde achteraf wel een e-mail naar de politie om hen te verwittigen. Twee dagen later ging hij zich ook aanmelden bij de politie. Volgens de bestuurder en zijn advocate pleegde hij daarom geen vluchtmisdrijf. “Bovendien was zijn nummerplaat achtergebleven op de plaats van het ongeval. Als hij had willen vluchten, zou hij die toch zeker meegenomen hebben”, verduidelijkt de advocate.

Politierechter Pieter De Meyer is het niet eens met de uitleg van de bestuurder. Volgens hem was er wel schade aan de rotonde en had de bestuurder onmiddellijk de politie moeten opbellen. Hij legt de man een boete van 1.000 euro en een rijverbod van 23 dagen op.