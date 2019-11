Bestuurder gewond na crash tegen wegsignalisatie aan werkzaamheden op N60 in Oudenaarde Ronny De Coster

11 november 2019

22u12 31 Oudenaarde Op de omleidingsweg naast de N60 in Oudenaarde is zondagavond een vrij zwaar verkeersongeval gebeurd. De bestuurder van de betrokken auto moest naar het ziekenhuis worden gevoerd.

Het ongeval is gebeurd rond negen uur ter hoogte van het bedrijf On Semiconductor . Een auto is er tegen enkele betonblokken en verkeersborden gebotst, die er zijn geplaatst om de wegomlegging aan te geven voor de werkzaamheden aan de rotonde.

De wagen kwam een twintigtal meter verder tot stilstand. De automobilist raakte bij de klap lichtgewond en is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. De nagelnieuwe Mercedes liep zeer zware schade op.