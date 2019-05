Bestuurder dommelt in achter het stuur en belandt in de gracht: vierhonderd euro boete Lieke D'hondt

24 mei 2019

13u46 0 Oudenaarde Een vijftiger uit Gavere die achter het stuur in slaap is gevallen en in de gracht is gesukkeld, moet een boete van vierhonderd euro betalen.

De man was na een lange werkdag in een restaurant onderweg naar huis toen hij op de N60 in Oudenaarde is ingedommeld. Hij raakte een paaltje en belandde in de gracht. Vervolgens belde hij zijn vrouw en de takeldienst, maar niet de politie. “Ik dacht dat dat niet nodig was omdat er niemand anders bij het ongeval betrokken was”, legt de man uit aan de politierechter. Strikt genomen valt dat onder de kwalificatie vluchtmisdrijf, maar de politierechter gelooft dat de man ter goeder trouw handelde. Ze legt hem enkel een boete van 400 euro op.