Bestuurder botst met 2,02 promille in het bloed tegen geparkeerde auto's Lieke D'hondt

22 mei 2019

14u12 0 Oudenaarde Met 2,02 promille alcohol in het bloed nog in de wagen stappen, is geen goed idee. Dat weet nu ook een 27-jarige bestuurder uit Oudenaarde die na een paar pintjes tegen twee geparkeerde auto’s botste.

De man ging met vrienden iets drinken op café en besloot nadien bij één van hen te blijven slapen. Omdat hij met een bedrijfswagen op stap was, wilde hij die niet voor het café laten staan. Hij besloot de korte afstand tussen het café en zijn slaapplaats nog te rijden, maar botste tegen twee geparkeerde voertuigen. “Ik heb enorm veel spijt van wat er gebeurd is”, verklaarde de man in de politierechtbank. “Het was een eenmalige fout, nu weet ik wel beter.” De politierechter legde de man een effectieve boete van duizend euro en een rijverbod van 23 dagen op. Omdat het zijn eerste overtreding was, besloot de politierechter het verplichte alcoholslot niet op te leggen.