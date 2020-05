Bestelwagen ramt vier auto’s en maait twee boompjes neer in Oudenaarde Ronny De Coster

06 mei 2020

22u59 150

Oudenaarde In de Dijkstraat in Oudenaarde is woensdagavond rond kwart voor tien een indrukwekkend verkeersongeval gebeurd. Een bestelwagen die van de weg afweek, reed vier geparkeerde auto's aan en maaide in zijn vaart ook twee boompjes neer. De bestuurster van de aanrijdende auto is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een vrouw kwam met haar bestelwagen vanuit de richting van het station, toen ze in de Dijkstraat net voor het kruispunt met de Hofstraat de controle over het stuur verloor. De auto week links van de weg af en botste daar tegen een geparkeerde auto. Die werd tegen de gevel geslingerd. De aanrijdende wagen maaide verderop nog twee boompjes neer en ramde uiteindelijk nog drie andere geparkeerde wagens. Een team van de brandweerpost Oudenaarde moest de bestuurder van de bestelauto uit haar wagen bevrijden. Ze is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. Politie en brandweer hebben de Dijkstraat afgesloten voor alle verkeer.