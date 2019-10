Bernardustechnicum Oudenaarde krijgt ruim 30.000 euro zodat leerlingen aan verwarmingsinstallaties van de toekomst kunnen sleutelen Dankzij steun van Vlaamse overheid en verschillende fabrikanten kan technische school het hypermodernste materiaal binnenhalen Ronny De Coster

25 oktober 2019

16u39 1 Oudenaarde De Vlaamse overheid heeft het Bernardustechnicum in Oudenaarde een subsidie van 30.295 euro toegekend, waarmee de school apparatuur kan aanschaffen om haar opleiding Sanitaire Verwarming ecologisch om te schakelen. “Fossiele brandstoffen hebben afgedaan: wij moeten de nieuwste, ecologische apparatuur binnenhalen om de installateurs van de toekomst daaraan te leren werken”, zegt Kurt Vanmeerhaeghe, technisch adviseur van de school.

Op de Campus Gelukstede van het Bernardustechnicum wordt binnenkort een atelier waar op stookolie en gas gestookte verwarmingsinstallaties staan en hangen, gesloopt. Een andere ruimte is al vrijgemaakt om de allernieuwste installaties onder te brengen, zodat leerlingen daaraan kunnen sleutelen. “Dit wordt een praktijkzaal met alternatieve verwarmingsbronnen. Zo zullen we gebruik maken van warmtepompen. Die werken op elektriciteit die door zon of wind is opgewekt en halen warmte uit de buitenlucht of uit de grond om onze woning en water te verwarmen”, verduidelijkt Dirk Forceville, domeindirecteur toegepaste wetenschappen en technieken van het Bernardustechnicum.

De Vlaamse overheid verbiedt stookoliekachels. Dat betekent, dat wij ook in het onderwijs moeten overstappen op alternatieve manieren van verwarmen Dirk Forceville

“Om een steentje bij te dragen aan het terugdringen van de hoeveelheid verbrandingsgassen, heeft de Vlaamse overheid onlangs besloten om stookoliekachels te verbieden. Dat betekent, dat wij ook in het onderwijs minder aandacht moeten besteden aan die vorm van verwarmen en moeten overstappen op alternatieve manieren”, motiveert Forceville de overschakeling.

Gigantische stap vooruit

“Wij zetten een gigantische stap in het moderniseren van de opleiding Centrale Verwarming en Sanitaire Installaties dankzij de steun van de Vlaamse overheid via het gesubsidieerde project G-Heat. Onze school krijgt een overheidssteun van 30.295 euro voor de installatie van een nieuw G-Heat opleidingscentrum”, pikt technisch adviseur Kurt Vanmeerhaeghe in.

“Die steun wordt nog minstens verdubbeld, want verschillende fabrikanten sponsoren het project en leggen hetzelfde bedrag nog eens bij. Het bedrijfsleven smeekt om goed gevormde technici en doet daarom ook grote inspanningen om opleidingen mee te ondersteunen. Ik schat dat we uiteindelijk over ongeveer 70.000 euro zullen beschikken, om de opleidingen helemaal om te vormen”, prijst Vanmeerhaeghe zich gelukkig.

Sterke afdeling

Hij wil die operatie tegen het einde van dit schooljaar rond hebben. “Het gaat niet alleen om een grote materiële omschakeling, want uiteraard veranderen voor de leerlingen ook de leerinhouden. De opleiding Sanitaire Verwarming behoort tot de sterkste van onze school. In het vijfde en zesde jaar zitten er telkens 15 leerlingen, maar in het zevende zijn er 21. Dat specialisatiejaar lokt zelfs leerlingen vanuit West-Vlaanderen. Door de vrij revolutionaire omwenteling, kan de faam van deze opleiding alleen maar sterker worden”, gelooft Vanmeerhaeghe.